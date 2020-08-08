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08.08.2020 - 17:02 | | DHA

Belediye başkanının corona testi pozitif çıktı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın corona virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Şerifoğulları, evde kendisini izole etti.

Belediye başkanının corona testi pozitif çıktı

Elazığ Belediye Başkanı AK Parti'li Şahin Şerifoğulları, temas ettiği bir kişide koronavirüs tespit edilince, hastaneye başvurdu. Hastanede Şerifoğulları'na yapılan pozitif çıktı.

Başkan Şerifoğulları, yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. 

Şerifoğulları'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı 14 gün kendisini izole edecek.

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