Belediye başkanının şoförü Covid-19'dan hayatını kaybetti

Korona virüs testi pozitif çıkan ve bir süredir Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Şadan Tokuç, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Tokuç'un cenazesi bugün saat 15.00'de korona virüs tedbirleri alınarak, Kırklareli Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan duyuru yapan Başkan Kesimoğlu şu ifadeleri kullandı: “Dünya iyisi bir insanı, canımız Şadan’ımızı bu lanet olası hastalığa kurban verdik. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Güle güle kardeşim. Güle güle Şadan Tokuç. Bizler senden razıyız, Allah da senden razı olsun.”