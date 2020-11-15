MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı
ABONE OL
15.11.2020 - 14:42 | | AA

Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı Bahadır Kıvrak, Kansersiz Yaşam Derneği’nin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına destek amacıyla, 2 yıldır uzattığı saçlarını lösemi hastalarına peruk yapılmak üzere bağışladı.

Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Bahadır Kıvrak, annesinin kemoterapi gördüğü hastanede down sendromlu lösemi hastası Seda ile tanıştı.

Saçları tedavi sırasında tamamen dökülen Seda’nın kendisinden saç istemesiyle başlayan hikaye, küçük savaşçının zamansız vedasıyla yarım kaldı.

O dönemde Kansersiz Yaşam Derneği'nin kanser hastalarının tedavi sırasında yaşadığı psikolojik tahribatı azaltmak amacıyla başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasını gören Kıvrak, 2 yıl boyunca saçlarını uzattı.

Kıvrak, uzattığı saçlarını, kampanyası için kestirerek, lösemi hastalarına peruk yapılmak üzere derneğe bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıvrak, kampanyayı sosyal medyadan gördüğünü belirtti.

Belediye çalışanı 2 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı

Kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini aktaran Kıvrak, "Ben ne yapabilirim diye düşündüm ve saçlarımı uzatmaya başladım. İki yıldır uzattığım saçları da bugün bağışlıyorum. Bu saç bir kanser savaşçısına umut olacak. 'Saçım saçın olsun' diyorum ve bu bağışa herkesi bekliyorum." ifadesini kullandı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Bahadır’ın isteğine ilk günden beri destek olduklarını aktardı.

Kapmanya kapsamında toplanan saçlar, lösemi hastaları için peruk olarak kullanılıyor.

    Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildiGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

    Gaziantep'te kaçak sigara operasyonu

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Bankalardan flaş karar! Değişiyor...

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Avrupa'nın en büyük çevre projesi

    Trabzon'da facia! Yola savruldular

    Trabzon'da facia! Yola savruldular

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet