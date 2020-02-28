Belediye kulübün resmi organı değil

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçtiğimiz pazar günü oynanan derbi öncesi Kadıköy Belediyesi, #FenerinMaçıVar ‘hashtag’iyle yoğun trafik nedeniyle sporseverlere araçla kent merkezine gelmemeleri için çağrı yaptı.

Kadıköy Belediyesi’nin resmi Twitter hesabından, Fenerbahçe Spor Kulübü logosu ile yapılan paylaşımda “Fenerbahçe-Galatasaray arasında saat 19.00’da gerçekleşecek Süper Lig 23. hafta karşılaşması öncesi trafik yoğunluğu oluşmaması adına kent merkezine araçla gelmemenizi önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi. Kadıköy Belediyesi’nin attığı bu tweete dün Kadıköy’de yaşayan Galatasaraylılar tarafından oluşturulan “Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi”nden tepki geldi.

‘Tarafgir ve yanlı’

Dün bir gazeteye tam sayfa ilan veren Kadıköy Sivil Galatasaray İnisiyatifi, özetle şu ifadeleri kullandı: “Derbi öncesinde Kadıköy Belediyesi gibi resmi bir kurumu, bir kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma kendi sitesinden yer verecek kadar benimsediği görülen bu fanatik anlayışın tüm sporseverlerden büyük tepki gördüğü kamuoyunun malumudur. Kadıköy Belediyesi, yaklaşık 500 bin kişilik nüfusa sahip ilçemizde farklı takımlara gönül vermiş sporseverlerin yaşadığını ve bunların hepsinin taraftarlık duygu ve seçimlerine saygı göstermek zorunda olduğunu unutmuş gözükmektedir. Bu durum karşısında; Kadıköy Belediyesi’nin Twitter hesabından yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü logolu #FenerinMaçıVar hashtag’li paylaşımı silmediği ve bununla ilgili kamuoyunu tatmin edici bir açıklama getirmediği taktirde farklı takımlara gönül vermiş Kadıköy sakinlerine yönelik açık ve net bir saygısızlık anlamına geleceğini belirtiriz. Kadıköy Belediyesi paylaşıma tatmin edici bir açıklama getirmediği taktirde; söz konusu tarafgir ve yanlı tutumu benimsemeyen ilçe sakinlerinin bundan sonraki ilk demokratik haklarının kullanımında belirleyici rol oynayacağını da kamuoyuna tüm açıklığıyla ve saygımızla bildirmek isteriz.”

‘Genel bir uygulama’

Kadıköy Belediyesi de ilan üzerine dün “Kadıköy’de Yaşayan Sevgili Futbolseverler” başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:“Kadıköy’de maç günleri, trafik nedeniyle hayat durma noktasına geliyor. Biz de bu yüzden Kadıköy’de bu sorunu yaşayanlara sesimizi duyurmak istedik. Derbi maçlarında rakip takım taraftarlarının maçlara bireysel gelmesi yasaklandığı için, içeriği Fenerbahçe taraftarına yönelik hazırlayarak şehir içi araç yoğunluğunun önüne geçilmesini amaçladık. Sesimizi taraftarlara duyurabilmek için de semtimizin takımı Fenerbahçe’nin maç günleri #FenerinMaçıVar etiketini kullanıyoruz. Daha önce Başakşehir, Alanyaspor, Kırklarelispor maçlarını da aynı görsel ve aynı söylemle paylaştık. Maç günü ayrıca Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın hesabından her iki kulüp için tebrik mesajı yayınladık. Uzun yıllardır devam eden rekabetin sonucu ne olursa olsun sportmence geçmesi adına kurum olarak niyetimizi açıkça ifade ettik. Zaten fark etmişsinizdir, şikayet konusu olan paylaşım sadece bilgilendirme amaçlıdır.”