Belediye Meclisi’nde ‘LGBTİ’ tartışması

Protokolün Mecliste oylanması sırasında AK Partili üyeler, protokole tepki gösterdi. Bunun üzerine söz alan CHP Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Ekrem Kaya ise LGBTİ’li bireyler hakkında homofobik ifadeler kullandı.



‘Bir hastalıktır’



Kaya, “Buradaki meclis üyesi arkadaşlarımızın LGBTİ’yi öcü gibi görmesini hoş karşılamıyorum. LGBTİ bir tercih değil, bir hastalıktır. Allah göstermesin hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Hepimizin ailesinden böyle şeyler olabilir. Bu insanları toplumun dışına itmek, öcü gibi göstermeyi doğru bulmuyorum. Bu insanları ıslah etme yoluna gitmeliyiz. Kaldı ki müşteri olmayan bir dükkan çalışmaz. Bu insanların müşterisi de Türk toplumudur. Bunu normal gördüğüm, hoş karşıladığım için söylemiyorum. Bizim görevimiz, bu insanları ıslah etmektir. Bu insanları toplumun dışına atmak değildir” dedi.



Protokol oy çokluğu ile meclisten geçerken, AK Parti Küçükçekmece Meclis Üyesi Beran Yetişir de sosyal medya hesabından protokole şöyle tepki gösterdi; “CHP grubu, eşcinsel LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel veya Travesti) Hakları savunucusu KADAV Vakfı ile arasında protokol İmzalandı. Her şey çok güzel mi oluyor?”.



‘Zihniyet seçimidir’



AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut da sosyal medyada şunları yazdı: “Yerel seçiminin aynı zamanda bir zihniyet seçimi olduğunu, AK Parti olmazsa meydanlarımızda Noel festivali yaparlar, eşcinsel festivali yaparlar demedik mi? Bugün Küçükçekmece Belediyesi ile eşcinsel hakları savunucusu KADAV Vakfı arasında protokol imzalandı. Nasıl güzel oluyor mu? Basit bir yetimlere bağış kumbarasının bilgi evlerinde kullanılmasına tahammül göstermeyen belediye, eşcinsel, homoseksüellik sapık misyonuna destek sağlayan KADAV Vakfı’na gösterilen bu müsemma ve iş birliği protokolü kabul edilebilir bir anlayış değildir.”