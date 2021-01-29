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29.01.2021 - 14:06 | | AA

Belediye otobüsü PTT binasına girdi

Adana'da belediye otobüsü PTT binasına çarptı. Kazada yaralanan PTT görevlisi ile otobüs şoförü tedavi altına alındı

Belediye otobüsü PTT binasına girdi

Adana'da belediye otobüsünün PTT şubesinin bulunduğu binaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tolga Coşkun yönetimindeki 01 DYM 49 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde PTT şubesinin olduğu binaya çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile şubede görevli Cansel Tapdıkbayram, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüs vinç yardımıyla kaldırıldı, hasar oluşan binada çalışma başlatıldı.

 

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