MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Belediye yeleğiyle uyuşturucu sattı
ABONE OL
30.05.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Belediye yeleğiyle uyuşturucu sattı

Cinayet suçundan yattığı cezaevinden bir süre önce firar eden Murat Y. uyuşturucu satışı yapınca yakalandı.

Belediye yeleğiyle uyuşturucu sattı
FERİT ZENGİN İstanbul

 

Polis 155 ihbar hattına gelen ve “üzerinde belediye yeleği bulunan bir kişi Bağcılar bölgesinde motosikletle uyuşturucu satıyor” ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler adreste yakaladıkları şüpheli şahısın üzerinde sahte kimlik buldu. Ekipler, şüphelinin yapılan sorgusundan belediye yeleğini  kendisini kamufule etmek ve polis kontrol noktalarından kolay geçmek için giydiğini öğrendi.

Milliyet'te Haftanın Özeti (29 Mayıs 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arabalı açık hava sinemasında keyif

Arabalı açık hava sinemasında keyif

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Emekli, memur, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! 67 bin 802 lira...

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Amerika’da Floyd isyanı! Son durumu Ali Çınar anlattı

Üniversiteden aile kurumuna destek

Üniversiteden aile kurumuna destek

Sıradaki Haber