Belediye yeleğiyle uyuşturucu sattı

Polis 155 ihbar hattına gelen ve “üzerinde belediye yeleği bulunan bir kişi Bağcılar bölgesinde motosikletle uyuşturucu satıyor” ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler adreste yakaladıkları şüpheli şahısın üzerinde sahte kimlik buldu. Ekipler, şüphelinin yapılan sorgusundan belediye yeleğini kendisini kamufule etmek ve polis kontrol noktalarından kolay geçmek için giydiğini öğrendi.