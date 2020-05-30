30.05.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Belediye yeleğiyle uyuşturucu sattı
Cinayet suçundan yattığı cezaevinden bir süre önce firar eden Murat Y. uyuşturucu satışı yapınca yakalandı.
FERİT ZENGİN İstanbul
Polis 155 ihbar hattına gelen ve “üzerinde belediye yeleği bulunan bir kişi Bağcılar bölgesinde motosikletle uyuşturucu satıyor” ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler adreste yakaladıkları şüpheli şahısın üzerinde sahte kimlik buldu. Ekipler, şüphelinin yapılan sorgusundan belediye yeleğini kendisini kamufule etmek ve polis kontrol noktalarından kolay geçmek için giydiğini öğrendi.