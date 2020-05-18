Ben geçtim sınır kapandı

Çeşitli nedenlerle gittikleri Güney Amerika’da pandemi ilanıyla mahsur kalan 70 Türk, THY uçağıyla Türkiye’ye getirildi. 70 Türk’ten biri olan iş insanı Selçuk Güney Larranaga, Milliyet’e şunları anlattı:

Selçuk Güney Larranaga

Kurtarma uçuşu

“Müşterimi ziyaret için Paraguay’a gittim. İşimi bitirdim ama Kovid-19 karantinası sebebiyle 27 Mart’taki dönüş uçağıma binemedim. Havalimanları kapandığı için sokağa çıkma yasağına uyarak beklemeye başladım. Uzun bekleyiş sırasında Brezilya’da Sao Paulo Konsolosluğumuz 6 Mayıs’ta kurtarma uçuşu olacağını duyurdu. Paraguay’daki İspanya Büyükelçiliği ülkeden yaya olarak çıkmam için diplomatik evrak hazırladı. Paraguay bayisi arkadaşım beni 350 km uzaktaki Brezilya sınırına bıraktı. Sınırı iki saat yürüyerek geçtim. Sao Paulo’ya 16 saatlik otobüs seyahatiyle geldim. Kurtarma uçuşunun düzenleneceği Grualhus Havalimanı’na 24 saatte ulaştım. Uçuş gerçekleştikten iki gün sonra sınır aralık ayına kadar kapatıldı. İstanbul’a indik, karantina sürecini dolduruyorum. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü sınırlar kapatıldı ve dönemesem yıl sonuna kadar Güney Amerika’da kalacaktım. Yedi aylık oğlum döndüğümde 14 aylık olacaktı.”