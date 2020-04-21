Benden Bu Kadar konusu nedir? Benden Bu Kadar oyuncuları kimler?

2018 yapımı Benden Bu Kadar filmi bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak. Hande Katipoğlu ve İrfan Kangı'nın rol aldığı filmde Mesut ve Pınar karakterinin yaşadıkları filmin konusunda yer alıyor. Peki Benden Bu Kadar filminin konusu nedir? İşte oyuncuları...

BENDEN BU KADAR OYUNCULARI

HANDE KATİPOĞLU

İRFAN KANGI

CEYHUN FERSOY

ZUHAL YALÇIN

BENDEN BU KADAR KONUSU NEDİR?

Beş yıllık evliliği boyunca heyecanını hiç kaybetmemiş olan Mesut , karısı Pınar`a ilk gün ki kadar aşıktır. Karısının ısrarı üzerine kendisini bir yarışmanın içinde bulan Mesut başına geleceklerden habersiz kendi sonunu kendi elleriyle hazırladığından bihaberdir. Yarışmada istediği sonucu alamayan inatçı , tuttuğunu koparan bir karaktere sahip olan Pınar bu özelliği yüzünden evliliğini bile bitirme noktasına getirip kendilerini bir anda boşanmanın eşiğinde bulurlar. Küçük bir tartışmanın katlanarak büyük bir kavgaya dönüştüğü ve bir inadın mutlu bir evliliği nasıl boşanmaya kadar götürebildiğini hep birlikte izleyip göreceğiz.