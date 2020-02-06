Benim Adım Melek 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 19. son bölümde Halil'den hayati karar...

TRT1'in büyük bir merakla takip edilen dizisi Benim Adım Melek, 19. son bölümüyle de oldukça büyük bir ilgi topladı. Reyting rekorları kıran dizinin son bölümünde Alpay, Seyitali’nin karşısına çıktı ve anlaşmayı bozduğunu söyleyerek dilekçeyi yırtınca ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının heyecanla beklediği Benim Adım Melek 20 . yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



BENİM ADIM MELEK 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyitali’yle Cumali’yi karşılarında bulan Melek ve Halil, bu yanlış anlaşılmayı düzeltebilecek mi? Cumali, haklı çıkmanın verdiği üstünlükle önce Seyitali’ye ardından da Halil’e yüklenir. Seyitali, nereye gittiği bilmez bir halde çeker gider. Alpay, Seyitali’nin karşısına çıkar ve anlaşmayı bozduğunu söyleyerek dilekçeyi yırtar. Mithat’ın Seyran’la olan ilişkisi adım adım derinleşirken, Kadriye elinde tuttuğu saatli bombayı patlatmak için doğru zamanı kollamaktadır. Cumali, Karadağ konağına gider ve Seyitali’yle konuşur. Daha sonra beraberce konaktan çıkarak hana giderler. Defne, babasının çevirdiği oyunlardan bir haber, annesinin yüreğini acıtmaya devam eder. Sessizliğini bozan Zümrüt, Cumali’nin inadını kırmayı başaracak mı? Cumali, uzattığı yardım eline karşılık nasıl bir şart koşacak? Karşısına çıkan bütün fırsatları kendi lehine çevirmeye çalışan Alpay’ın yeni planı nelere sebep olacak?

BENİM ADIM MELEK 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI