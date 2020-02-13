Benim Adım Melek 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Benim Adım Melek 20. son bölüm full kesintisiz izleme linki

BENİM ADIM MELEK 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyitali ve Cumali locaya gelmiş ve locayı alacaklarını söylemişlerdir. Ancak bir şartları olmuştur. Melek artık locada çalışmayacaktır. Halil, Mirza ve Melek locadaki eşyaları toplarlar. Bu sırada locaya gelen Alpay ve Kenan, Halillerin vazgeçtiğini anlarlar. Alpay’ın Kenan’ı arkasına alarak kurduğu locayı alma planı gerçekleşmek üzeredir. Erdal’ın sürpriz gelişi, Mithat ve Seyran ilişkisini etkiler. Seyran, çaresizdir. Evdeki hazırlığın kendisi için yapıldığını öğrenen Defne, şok geçirir. Defne, yüreğindeki dinmek bilmeyen fırtınaların içinde kalırken kendini bir de Alpay’ın oyununun içinde bulur. Hayatın önüne çıkardığı tüm engellere rağmen dik durmaya çalışan Melek, yıllar sonra ilk kez sırt sırta veren Seyitali ve Cumali’nin şartı karşısında ne yapacak? Defne, kendisine düzenlenen bu oyunun içinden nasıl kurtulacak? Hafız’ın mirasına kimler sahip çıkacak?

BENİM ADIM MELEK 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





BENİM ADIM MELEK 20. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



