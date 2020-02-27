Benim Adım Melek 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Benim Adım Melek 22. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

BENİM ADIM MELEK 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne’yi kaçırarak aşkına sahip olacağını sanan Adnan’ın bundan sonraki adımı ne olacak? Kerem’in babasından nefret etmek için bir nedeni daha olur ve sonunda gözünü karartır. Melek, Kerem’in öfkesine dertlenirken gelmekte olan acıdan habersiz oğlunun arkasından bakakalır. Defne’yi bir kez kaybetmenin köşesinden dönen Ömer, bir daha böyle bir şey olmasına izin vermeyecektir. Melek, yüreği ağzında kızından gelecek haberi beklerken locada işler karışır ve Cumali, Melek’e yüklenir. Gelen telefondaki çığlıkla Melek’in çığlığı birbirine karışır.

BENİM ADIM MELEK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 22. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ