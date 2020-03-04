Benim Adım Melek 23. yeni bölüm fragmanları yayında! Ömer ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

Benim Adım Melek dizisi 23. yeni bölüm ile bu akşam TRT 1 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen Benim Adım Melek dizisinde bu hafta Ömer ve Defne'nin ortadan kaybolmasının ardından uzun bir süre geçmeden kaza haberi gelir. İki ailede aldıkları haberin ardından büyük yıkım yaşar. Yaşanan olayların ardından Cumali yine Melek'i suçlar. Hastaneye getirilen Defne ve Ömer çiftinden Ömer'in durumu ağırdır. Peki Ömer diziye veda mı edecektir? Benim Adım Melek dizisi 23. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam TRT 1 ekranında...

BENİM ADIM MELEK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

BENİM ADIM MELEK 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI