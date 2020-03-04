04.03.2020 - 16:24 |
Benim Adım Melek 23. yeni bölüm fragmanları yayında! Ömer ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?
Benim Adım Melek dizisi 23. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları TRT 1 ekranında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde bu hafta Defne ve Ömer'in kaza yaptıkları haberi duyulur. Apar topar hastaneye kaldırılan Ömer ve Defne arasından Defne kazayı küçük sıyrıklarla atlatır ve kısa süre içerisinde toparlanır. Ömer ise kazada ağır yara almıştır. Hastanedeki gergin bekleyiş acı ile mi sonlanacaktır. Ömer ölecek midir? İşte Benim Adım Melek dizisi 23. yeni bölüm hakkında merak edilenler...
Benim Adım Melek dizisi 23. yeni bölüm ile bu akşam TRT 1 ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen Benim Adım Melek dizisinde bu hafta Ömer ve Defne'nin ortadan kaybolmasının ardından uzun bir süre geçmeden kaza haberi gelir. İki ailede aldıkları haberin ardından büyük yıkım yaşar. Yaşanan olayların ardından Cumali yine Melek'i suçlar. Hastaneye getirilen Defne ve Ömer çiftinden Ömer'in durumu ağırdır. Peki Ömer diziye veda mı edecektir? Benim Adım Melek dizisi 23. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam TRT 1 ekranında...
BENİM ADIM MELEK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMAN
BENİM ADIM MELEK 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI
İki kez sınırdan geçmeye çalıştı! 10 dakikada 10 dikiş...Göçmenlere birlikte geçtiği Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Konyalı Uğur Akca (27), yaşadıklarını anlattı. Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, ''Babam Almanya'da yaşıyor. 7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de Avusturya'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim'' dedi.