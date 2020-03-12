Benim Adım Melek 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Benim Adım Melek 24. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

BENİM ADIM MELEK 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Artık herkesin acısı birdir. Tüm yürekler Ömer için dua etmektedir. Melek, Defne’ye mi, Ömer’e mi yoksa yaklaşmakta olan mahkemeye mi dertlensin bilememekteyken en yakınım dediğinin sözleri onu derin düşüncelere şevk eder. Zümrüt, gönül sızısını dökercesine Defne’ye isyan eder. Melek, evladını kanatlarının altına alırken Defne perişandır. Kenan, Adnan’ın izine ulaşabilmek için çabalar. Her zamanki hinliğiyle Kenan’ın karşısına geçen Funda’nın teklifi ne olacak? Defne, babasının yanına gidip ondan neden ve nasıl bir yardım isteyecek?

BENİM ADIM MELEK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 24. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ