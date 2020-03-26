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26.03.2020 - 01:01 |

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

TRT 1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Benim Adım Melek 26. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke oldu ve ortalık karıştı. İşte gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı ve 26. son bölüm kesintisiz izleme linki...

Benim Adım Melek 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Benim Adım Melek 26. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında

BENİM ADIM MELEK 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek, telsizden duyduğu silah sesiyle şoke haldedir… Defne’nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer, Hastane odasında perişan durumdadır… Mithat, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken, Seyran’ın başındaki Erdal belasından habersizdir. Mahmut, Kadriye’ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mithat’ın yüzük aldığını öğrenir ve soluğu Zeynel’in yanında alır. Zeynel ise en yakın arkadaşını satmaz. Seyitali, Kerem için Nurullah’la konuşur. Nurullah Kerem’i çağırır. Kerem sözleşmeye imza atacak mı? Melekler Adana’ya taşınacak mı? Oğlunu kaybeden Kenan için artık durum değişmiştir. Vakit, kötü planlarını devreye sokma vaktidir. Bunu yaparken dostu Alpay da yanında olacaktır. Aynı çocukluklarındaki gibi… 

BENİM ADIM MELEK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 26. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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