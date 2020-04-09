Benim Adım Melek 29. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Benim Adım Melek 28. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı!

BENİM ADIM MELEK 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

20 yıldır susulanlar artık konuşulacak. Melek ve Halil’in geçmişle yüzleşmeleri herkesin düzenini değiştirecek. Ünzile’yi sarsan olay ne olacak ve bu olayın ardından Ünzile nasıl bir karar alacak? Melek ve çocuklar Mithat ve seyranın nişanlanmasını sevinçle karşılayacaklar. Yolları Halfeti’ye düşen Cumali ve Seyitali yine karşı karşıya gelecekler. Halil’in aşk itirafını okuyan Melek gözyaşlarına hakim olamayacak.

BENİM ADIM MELEK 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 29. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

BENİM ADIM MELEK 28. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ