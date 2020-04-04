‘Beraber olduktan sonra gerisi kolay’

75 taşındaki Şehri Altın, günlerini şöyle anlatıyor:



“Evdeyiz, dışarıya çıkmıyoruz. Eşimle birlikte evi temizliyoruz, onarıyoruz. Yemek yapıyoruz. Evimizin önünde odunlarımız var. Sobayı yakmak için aşağıya bir onları almaya iniyoruz. Bir de bahçemiz var. Bizim kendimizin ektiği marul, yeşil soğan, pırasa ve lahana gibi yeşilliklerimiz var, onları topluyoruz birlikte. Onlarla yemek yapıyoruz.”

“Birbirimize destek oluyoruz. Sıkılmıyoruz. Beraber olduktan sonra gerisi hallolur inşallah. Şu anda kimse yok köyde. Hiç kimse evinden çıkmıyor. Herkes bahçesinden yiyeceklerini alıp evine çıkıyor hemen. Köye ekmekçi geliyor. Ekmeğimizi ondan alıyoruz. Belirli günlerde çıkıp dağıtıyor. Köyün camisinin imamı sürekli anons yapıyor, köylülerin dışarıya çıkmaması için, bizi bilgilendiriyor. Eğer alışveriş ihtiyacımız olursa jandarmadan istiyoruz. Jandarma yardım ediyor. Evlere alışveriş yapıp getiriyorlar. Bu şekilde sipariş veriyoruz.”

85 yaşındaki Mustafa Altın ise “Kuralları hiç ihlal etmiyoruz. Köye çıkan yollarda jandarma sürekli kontrol yapıyor. Allah yardımcımız olsun. Sonumuzu hayır etsin. Devletimiz bizim iyiliğimiz için ‘Evde kalın’ diyor. Devlet böyle derken biz hiç ihlal eder miyiz kuralları?” diyor.