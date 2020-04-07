Berat Kandili namazı kaç rekattır? Berat Kandili 100 rekatlık namaz nasıl kılınır?

Berat Kandili bu sene 7 Nisan 2020 tarihine denk geliyor. Müslüman alemi için önemli olan bu gecede dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Berat Kandili'nin gelmesiyle birlikte Berat Kandili namazının nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu araştırılıyor. Peki Berat Kandili namazı kaç rekattır, 100 rekatlık namaz nasıl kılınır? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

İslam dünyası için önemli gecelerden olan Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) deniliyor. Salat-ül-hayr namazı 100 rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 rekatlık Berat Kandili namazına şu şekilde niyet edilir;

“Ya rabbi , niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne , feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden , dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle”

100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir.Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.

100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği,yapılan secdelerin çok olmasıdır.

BERAT KANDİLİ AYETLERİ VE HADİSLERİ

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) "Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir" buyurmuştur.

Berat Gecesi ve Şaban ayının mucizelerine dair hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir:

Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü Teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz. [Beyheki]

Allahü Teâlâ, Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder. [İbni Mace]

Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü Teâlâ buyurur ki: "Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim." Bu hâl, sabaha kadar devam eder. [İbni Mace]

Allahü Teâlâ, Şabanın yarısının [Berat] gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder. [İbni Mace, Tirmizi]

Cebrail Aleyhisselam gelip, "Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15. gecesidir." dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü Teâlâ affeder. Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez.) [Taberani]