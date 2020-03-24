Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 dini günler takvimi | Berat Kandili hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili ne zaman? sorusunun yanıtı İslam dünyası tarafında büyük bir merakla araştırılıyor. Bu yılın üçüncü kandili olacak Berat Kandili'nin idrak edilmesine kısa bir süre kaldı. Diyanet 2020 dini günler takviminde Berat Kandili'nin kutlanacağı tarih belli oldu. İşte 2020 dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2020?

2020 yılında Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili'nin özünde tevbe bulunmaktadır. Berat etmek, günah yolundan uzak durmak, şerden uzaklaşmaktır. Tabii berat sadece kötülüklerden uzaklaşmakla olmaz; gönlümüz imanımız temiz olmalı, yüzümüzü iyiliğe dönüp iyilik yolunda adımlar atmamız gerekir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.