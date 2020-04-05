Berat Kandili ne zaman? Kandil tarihleri...
Üç ayların üçüncü kandili için geri sayım başladı. Regaib ve Miraç Kandilleri geride kalırken sıra geldi Berat Kandili'ne... Vatandaşlar tam tarih için arayışta ve Berat Kandili ne zaman? sorusu artmış durumda...
Berat Kandili ne zaman? Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. İslam alemi Arapça'da temize çıkma anlamına gelen bu mübarek günü sabırsızlıkla beklerken Berat Kandili ne zaman? sorusunu da ısrarla soruyor.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Miladi takvime göre bu sene Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020