Berat Kandili ne zaman? Kandil tarihleri...

Berat Kandili ne zaman? Şaban ayı içerisinde idrak edilen Berat Kandili için heyecanlı bekleyiş başladı. İslam alemi Arapça'da temize çıkma anlamına gelen bu mübarek günü sabırsızlıkla beklerken Berat Kandili ne zaman? sorusunu da ısrarla soruyor.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Miladi takvime göre bu sene Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020