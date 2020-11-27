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27.11.2020 - 09:52 |

Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri | Berberler ve kuaförler kaça kadar açık?

Berberler ve kuaförler açık mı? Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ardından alınan yeni tedbirler berberler ve kuaförleri de kapsıyor. Vatandaşlar berberlerin ve kuaförlerin saat kaça kadar açık olduğunu araştırıyor. Peki, berber ve kuaförlerin çalışma saatleri ne? İşte merak edilen detaylar...

Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri | Berberler ve kuaförler kaça kadar açık?

Kuaförler ve berberler kaça kadar açık? Yeni koronavirüs genelgesi kapsamında alınan kararlar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vaka sayılarındaki artışın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemlerin detayları açıklanmıştır. Kuaförler ve berberler ile ilgili detaylar da belli oldu.

KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇIK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamıştı. Alınan kararlar 20 Kasım 2020 Cuma günü saat 20.00'den itibaren uygulanmaya başladı.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

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