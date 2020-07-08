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08.07.2020 - 12:54 | | DHA

Berberde tabancayla vurulan kalfa hayatını kaybetti!

Adana’nın Seyhan ilçesinde berber kalfası Aytekin K., tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, ağır yaralandı. Aytekin K., tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Berberde tabancayla vurulan kalfa hayatını kaybetti!

Olay, Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak’taki berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam ismi öğrenilemeyen kişi, Aytekin K.’nin kalfa olarak çalıştığı berbere gelerek tıraş oldu. Bu sabah yeniden berber dükkanına gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.’ye ateş açtı. Mermiler, Aytekin K.’nin başına ve göğsüne isabet etti. Aytekin K., kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aytekin K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Adana’nın Seyhan ilçesinde, tıraş ettiği müşteri tarafından başı ile göğsünden tabancayla vurularak, ağır yaralanan berber kalfası Aytekin K., tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytekin K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga konuldu.

 

 

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