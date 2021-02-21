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21.02.2021 - 20:34 | | DHA

Berberden girilen kahvehaneye polis baskını

Bursa'da, polis ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 22 kişiye, 69 bin 300 TL ceza uygulandı. Kumar oynayanların kahvehaneye erkek kuaföründen giriş yapması ve dışarıyı güvenlik kamerasıyla izlemesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Gençler Sokakta, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı. Bunun üzerine ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle kapıyı açtı.

Berberden girilen kahvehaneye polis baskını

İçeriye giren ekipler, kahvehanede 22 kişinin olduğunu belirledi. 22 kişinin kahvehaneye ön taraftaki erkek kuaföründen girdiği tespit edilirken, giriş kapısında 'Maskesiz Girilmez' yazısı ise dikkat çekti. Ayrıca ekipler, kahvehanedekilerin polis baskınına karşı güvenlik kameralı önlem aldığı görüldü.

22 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150şer TL'den toplam 69 bin 300 TL ceza uygulandı.

Berberden girilen kahvehaneye polis baskını

Sokak köpeklerinin öldüğünü gören hayvansever gözyaşlarına hakim olamadıAydın'ın Efeler İlçesinde, bahçesinde beslediği hayvanların dışında sokaklarda sahipsiz hayvanlara mama vererek besleyen Funda Küçük (40), zehirlenerek öldürülen köpekleri görünce çektiği video ile tepkisini gösterirken, gözyaşlarına hakim olamadı.
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