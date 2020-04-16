Berberler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler hangi tarihte açılacak, resmi açıklama geldi mi?

Berber ve kuaförler corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Büyük bir çoğunluğun evden çalıştığı şu süreçte vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlıkları arasında berber ve kuaförler ne zaman açılacak sorusu geliyor. Peki Berber ve kuaförlerin açılacağı tarih belli oldu mu?



BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?



Berberlerin ya da kuaförlerin çalışma yasaklarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte berberler ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek.



İçişleri Bakanlığı, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.