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30.04.2020 - 09:13 |

Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılıyor?

Berberler ve kuaförler uzun süredir corona virüs sebebiyle kapalı... Herkesin dileği bu iş yerlerinin bir an önce açılması. Hem iş yeri sahipleri mağdur hem de saını kestiremeyenler... Peki, berber ve kuaförlerin açılış tarihi belli oldu mu?

Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılıyor?

 

Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılıyor? Vatandaşlar uun süredir bu soruya cevap arıyor. Corona virüs tablosu yavaş yavaş düzelirken hem iş yeri sahipleri hem de vatandaşlar bir açıklama bekliyor. Peki son gelişmeler neler?

LOKANTA-KUAFÖR: BELİRLİ SAATLERDE VE MESAFELİ

Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.

    Kars'ta definecilerin açık bıraktığı kuyuya düşen boğa vinç yardımıyla kurtarıldıKaraçoban köyünde define aramak için açılıp daha sonra üzeri tenekeyle örtülen kuyuya düşen bir boğa vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.
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