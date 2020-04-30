Berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılıyor? Vatandaşlar uun süredir bu soruya cevap arıyor. Corona virüs tablosu yavaş yavaş düzelirken hem iş yeri sahipleri hem de vatandaşlar bir açıklama bekliyor. Peki son gelişmeler neler?

LOKANTA-KUAFÖR: BELİRLİ SAATLERDE VE MESAFELİ

Koronavirüs salgınının seyrine göre restoran, kafe, berber, kuaför gibi yerlerin belli saatlerde, dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uygun şekilde açılması konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.