Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? hem iş yeri sahipleri hem de saç kestirecek olanlar bu soruya ağırlık vermiş durumdalar... Peki konuya ilişkin herhangi bir açıklama var mı?

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü nedeniyle berberler ve kuaförler geçici süreliğine kapatılırken henüz ne zaman açılacağı konusunda net bir tarih yok.