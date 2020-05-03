Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Yarın Berberler ve kuaförler açılıyor mu?

Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Hem iş yeri sahipleri hem de vatandaşlar bir an evvel kuaför ve berbelerin açılmasını isterken son durumun ne olduğunu araştırıyor. İşte detaylar...

BERBER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Fox TV ekranında yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta sonu programına konuk olan Prof. Dr. Levent Yamanel, Berber ve kuaförlerin açılmasının Mayıs ayı içerisinde açılmasının pek mümkün olmadığı yakın temasın ve bulaş riskinin yüksek olduğu berber ve kuaförlerin Haziran ayından itibaren açılabileceğini duyurdu.