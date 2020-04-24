Beren İsminin Anlamı Nedir? Beren Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Beren, kökeni Türkçe'den gelen ve çok sevilen isimler arasında yer almaktadır. Özellikle Türkiye'de son dönemde yaygın olarak kullanılan adlardan biridir. TDK açısından bakıldığında bu ismin anlamı ‘Güçlü, kuvvetli’ ya da ‘akıllı’ olarak yer almaktadır.

Beren Ne Demek?

Beren birçok değişik anlama sahip olan ve her anlamı ile sevilen özel isimlerden biridir.

- Akıllı,

- Güçlü, kuvvetli,

- Tanınmış,

- Kadife kumaş,

Tüm bu güzel anlamları ile beraber Beren ismini hem kız hem de erkek çocuklar için kullanabilirsiniz. Unisex bir isim olarak öne çıkan veren her ne kadar daha çok kızlar için kullanılsa dahi, erkekler içinde geçerli bir isimdir.

Beren Kur’an’da Geçiyor mu?

Beren hem okunuşu hem de anlamı üzerinden çok beğenilen en güzel adlar arasında yer almaktadır. İnternet üzerinden araştırma yapılan bu işlem için, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği öğrenmeye çalışılıyor. Beren ismi Kur'an'da geçmemektedir. Kız ve erkek çocukları için kullanılabilecek bu güzel isim, telaffuzu ve anlamı üzerinden son dönemlerin en popüler adlar arasında bulunmaktadır.