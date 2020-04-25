Beril İsminin Anlamı Nedir? Beril Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Beril kelimesinin dil kökeni henüz bilinmemektedir. Bu kelime doğada oldukça değerli sayılan ve zümrütgiller ailesine dahil bir taşın adı olarak kullanılmaktadır.

Beril Ne Demek?

Beril’in kelime anlamı oldukça kısa ve nettir. Bu kapsamda Beril, 'arınmış ve aklanmış' manaları taşımaktadır. Bu ismi taşıyan kişilerin karakter özellikleri de oldukça merak edilmektedir. Buna göre, ismi Beril olan kişilerin sezgi yeteneği oldukça gelişmiştir. En kötü anlarda bile umutlarını kaybetmeyip, olayları pozitif açıdan ele alırlar.

Duygusal yönleri ağır basan bu kişiler, bir karar alırken de mutlaka tereddüt yaşarlar. Beril ismi taşıyan kişilerin oldukça duygusal bir kişiliği olduğu ve hemen incinebildikleri gözlenmektedir. Bu kişilerin sanatsal yönleri de oldukça gelişmiştir ve neredeyse tüm alanlarda başarılı olma olasılıkları da yüksektir.

Beril İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Beril, kelime kökeni bilinmeyen ve Kuran-ı Kerim’in de herhangi bir yerinde geçmeyen bir sözcüktür. Ancak kelime manasına bakılarak, bu ismin dini açıdan uygun olup olmadığına karar verilebilmektedir.

Bu kapsamda Beril’in kelime manası ile Kur’an’da zıt düşen herhangi bir durum söz konusu değildir. Yani Beril ismi dini açıdan da kullanılabilir kabul edilmektedir.