Bu akşam televizyonda Berlin Kaplanı yayınlanacak. Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu ve Nihal Yalçın'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Berlin Kaplanı'nın yapımcılığını ise BKM üstlendi. Peki Berlin Kaplanı konusu nedir, oyuncular kimler? Berlin Kaplanı nerede çekildi?

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler.Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi,onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini emlakçi Tayyar'a satmak niyetindedirler.Fakat tapu müdürlüğüne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar.Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider.Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ata Demirer — Ayhan Kaplan

Tarık Ünlüoğlu — Cemal

Necati Bilgiç — Nurettin

Nihal Yalçın — Elvan

Özlem Türkad — Pakize

Tim Seyfi — Ayhan'ın sponsoru ve Kebapçı Hacı

Tonguç Oksal — Muzo

Cemil Özbayer — Şevki Kaplan

Yunus Destebasi — Rüzgar

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Ata Demirer'in başrolünde yer aldığı Berlin Kaplanı'ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya'da çekilmiştir.