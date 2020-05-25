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25.05.2020 - 12:46 | | AA

Besicilerin koyun kırkma telaşı başladı

Yozgat'ta besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarının yünlerini kırkmaya ve yazlık bakımlarını yapmaya başladı.

Besicilerin koyun kırkma telaşı başladı

Küçükbaş hayvan sahipleri, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yapılan kırkma işleminin telaşını yaşıyor.
Lök köyünde "kırklık" ismi verilen özel makas ve elektrikli makinelerle koyunlarını tıraş eden besiciler, hayvanları sıcak havalarda serinletiyor.

Besiciler, kırkım işlemiyle, aşı ve ilaçlarla hayvanlarını hastalıklara karşı da korumaya alıyor.

Besici Bekir Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların ısınmaya başlamasıyla, koyunların daha rahat etmeleri için yünlerinin kırkıldığını söyledi.

Özdemir, "Kırkılmayan koyunlar sıcaktan dolayı iyi beslenemez ve et verimi düşer. Bu aylarda koyunları kırkıyoruz, hayvan rahatlamış şekilde meralara çıkıyor." dedi.

Besicilerin koyun kırkma telaşı başladı

YÜNÜN ESKİSİ GİBİ KIYMETİ YOK

Eskiden yünün çok kıymetli olduğunu anlatan Özdemir, son yıllarda yünü değerinde satamadıkları için akraba ve komşularına hediye ettiklerini belirtti.

Özdemir, yünün kilogramını 1 liradan dahi satmakta zorlandıklarını ifade ederek, "Koyunları kırkmak zor bir iş ama hayvanların rahatlaması için mecburen kırkılması gerekiyor. Biz de kırkıyoruz ama yünü değerlendiremiyoruz." diye konuştu.

Zümrüt Özdemir de koyun yünlerinden çocukları için çeyizlik yorgan ve yastık yaptıklarını dile getirdi.

Eskiden gençler evlendirilirken kız tarafının "çeyiz için ne kadar yün alınacağını" sorduğunu anlatan Özdemir, "Yatak yorgan ve yastık yapmak için damadın ailesinden genelde 40 batman (300 kilo) yün istenirdi. Yün insanlar için daha sağlıklı ama artık pek kullanılmıyor." dedi.

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