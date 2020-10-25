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25.10.2020 - 11:23 |

Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü! Halaylı horonlu korona eğlencesi

İstanbul Beşiktaş Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.

Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü! Halaylı horonlu korona eğlencesi

Görüntüler, Cuma akşamı Beşiktaş Ortaköy'de bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yapılan onlarca uyarıya kulak tıkayan bir grup eğlence mekanında doyasıya eğlendi. Eğlence sırasında halay çekildi, horon tepildi, göbek atıldı.

Maske takan kimsenin olmadığı gruptakiler sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Koronavirüse davetiye çıkaran eğlenceyi gruptakilerden biri telefonu ile kaydetti.

    Beşiktaş'ta akılalmaz görüntü; halaylı horonlu korona eğlencesiBeşiktaş Ortaköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayanlar sosyal mesafe kurallarını unutup halay çekti, horon tepti. O anlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
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