Beşiktaş'ta korkutan yangın! Yaşlı kadın yaralandı

Yangın, saat 02:45 sıralarında Kültür Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Fatma Güner Sinayiş'in (85) yalnız yaşadığı dairede çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ YARIM SAATTE SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

YAŞLI KADIN DIŞARI ÇIKAMADI

Yangın anında uyuduğu öğrenilen Sinayiş, komşularının tüm çabalarına rağmen dışarı çıkamadı. Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Sinayiş, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinayiş'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEKÇİLERİN KÖPEĞİ 'BAMBAM' OLAY YERİNDEN AYRILMADI

Yangının ardından bina etrafında güvenlik önlemi alan bekçilere ait 'Golden' cinsi 'Bambam' isimli köpek olay yerinde polis ekiplerini yalnız bırakmadı.