10.10.2020 - 05:50 | | DHA
BeÅŸiktaÅŸ'ta otomobil bariyerlere çarptÄ±: 1 yaralÄ±
BeÅŸiktaÅŸ'ta TEM Otoyolu Harp Akademileri TÃ¼neli'nde, otomobilin bariyerlere vurmasÄ± sonucu meydana gelen kazada 1 kiÅŸi yaralandÄ±.Â
Kaza, 02.50 sÄ±ralarÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ TEM Otoyolu Harp Akademileri TÃ¼neli iÃ§inde Edirne istikametinde meydana geldi. Necip FazÄ±l TarakÃ§Ä±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 34 NT 2316 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tÃ¼nel iÃ§inde bariyerlere vurarak savruldu.
Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ TarakÃ§Ä± yaralanÄ±rken otomobilde hasar meydana geldi. KazayÄ± gÃ¶revlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Â Ä°lk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otomobil, Ã§ekiciyle yoldan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±nÄ±n durumunun iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Â
Polis kazayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Â
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