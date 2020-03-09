BeÅŸiktaÅŸ'ta otomobil takla attÄ±: 2 aÄŸÄ±r yaralÄ±

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Kaza, BeÅŸiktaÅŸ Levent'te SarÄ±yer istikametinde 00.15 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Okan D. YÃ¶netimindeki 06 BNH 443 plakalÄ± otomobil henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hÃ¢kimiyetini kaybetmesi sonucu Ã¶nce orta refÃ¼je vurdu, ardÄ±ndan refÃ¼jdeki aÄŸaca ve aydÄ±nlatma direÄŸini devirdikten sonra takla atarak ters dÃ¶ndÃ¼. Kazada hurdaya dÃ¶nen otomobilde bulunan Okan D. Ä°le Filiz K. araÃ§ iÃ§inde sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.

2 KÄ°ÅžÄ° AÄžIR YARALANDI

KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar yardÄ±ma koÅŸarken durumu polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirdi. 2 yaralÄ± itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla bulunduklarÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Durumu aÄŸÄ±r olan 2 yaralÄ± ilk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±ldÄ±ktan sonra ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza nedeniyle SarÄ±yer yÃ¶nÃ¼nde trafik durma noktasÄ±na geldi. DÃ¶rt ÅŸeritli yolun Ã¼Ã§ ÅŸeridi trafiÄŸe kapanÄ±rken, trafik akÄ±ÅŸÄ± tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak saÄŸlandÄ±. Kaza yapan otomobilin Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ve yol temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda trafik normale dÃ¶ndÃ¼.Â

Polis kazayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.