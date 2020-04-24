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24.04.2020 - 12:27 |

Betül isminin anlamı nedir? Betül ne demek, ne anlamına gelir?

Betül ismi özellikle insanlar tarafından değer kazanmış özel anlamları ile büyük beğeni toplayan adlardan biridir. Aynı zamanda İslami açıdan da önemli bir yere sahip isim olarak öne çıkıyor. Pek çok kişi bu isim hakkında bilgi alabilmek adına internet üzerinden araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Betül isminin anlamı nedir? Betül ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Betül isminin anlamı nedir? Betül ne demek, ne anlamına gelir?

Betül Arapça kökenli bir isimdir. Çok uzun yıllardan bu yana Türkçeye yerleşmiş olan ve sıkça kullanılan isimler arasında bulunmaktadır. Özellikle Türkçede kız çocuklarına yakışan en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Betül Ne Demek?

Betül değişik anlamları üzerinden özellikle dini açıdan önemli bir yere sahip sevilen bir isimdir.

- Namuslu, temiz kadın,
- Allah'ın emri,
- Hz. Meryem'in (s.a.v.) lakabı,
- Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kızı Hz. Fatıma (s.a.v.)'nın lakabı,
- Ana ağaçtan ayrılmak suretiyle, ayrı şekilde kök salan fidan,

Bu anlamları ile oldukça saf ve temiz bir isim olarak kız çocukları adına beğeni toplayan adlar arasında bulunmaktadır. Tek başına ya da değişik isimlerle bir araya getirerek anlamlı biçimde kullanılabilir.

Betül Kur’an’da Geçiyor mu?

Betül ismi için merak edilen konulardan biri de Kuran'da geçip geçmediğidir. Betül ismi Kuran'da yer almamaktadır. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kızı Hz. Fatıma (s.a.v.)'nın lakabı olmakla birlikte, ayrıca Hz. Meryem (s.a.v.)'in lakabıdır.

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