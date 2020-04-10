Beyaz Show yeniden mi başladı? Beyaz Show 2020 ne zaman, hangi günler yayınlanacak?

Beyaz Show, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı; 6 Aralık 1996-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cuma geceleri Kanal D'de canlı yayımlanan talk-show programıdır. Beyaz Show, her hafta farklı ünlüler konuk alan, stüdyodaki seyircisi ve ekran başındaki seyircisiyle gönüllerde taht kurdu. Bu akşam Kanal D ekranında tekrar ekrana gelecek olan Beyaz Show yeniden mi başladı? İzleyiciyi meraklandıran bu sorunun yanıtı belli oldu. İşte yıllar boyu başarıyla devam eden Beyaz Show hakkında bilinmesi gerekenler...

BEYAZ SHOW YENİDEN Mİ BAŞLADI 2020?

Hasret bitiyor; yayınlanmış en iyi anlardan oluşan kolaj bölümleriyle Beyaz Show, Kanal D ekranına geri dönüyor. “Beyaz Show”, tekrar bölümüyle 10 Nisan Cuma gecesi 00:00’da Kanal D’de.

BEYAZ SHOW FRAGMAN