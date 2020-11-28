MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beyazıt'ta otel inşaatında korkutan yangın
ABONE OL
28.11.2020 - 17:42 | | DHA

Beyazıt'ta otel inşaatında korkutan yangın

Fatih'te inşaat halindeki 6 katlı otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Beyazıt'ta otel inşaatında korkutan yangın

Fatih, Beyazıt Meydanı Darphane Sokak'ta inşaat halindeki 6 katlı otelin çatısında saat 17.00 sıralarında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otelin çatısında hasar oluştu. 

Taksim'de maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattıİstiklal Caddesi'nde, maske takmadığı için ceza yazılmak istenen kadın polise zor anlar yaşattı. Kimliğini vermemek için uzun süre direnen kadın, saç rengi nedeniyle durdurulduğunu iddia ederek polise, "Orada renkli saçlı, güzel görünür kamerada diye insan seçme. Kaç saniye gördün ya, 2 saniye görmüşsündür en fazla. Kameraları getirip şov yapıyorsun" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler?

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet