MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beykoz'da komşular arasında kavga kamerada
ABONE OL
28.09.2020 - 14:54 | | İHA

Beykoz'da komşular arasında kavga kamerada

İstanbul Beykoz'da yan komşusu tarafından bir kadın ve çocukları saldırıya uğradı. Sopaların konuştuğu saldırı anı kameralara yansıdı.

Olay, Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Evin bahçesinde çalışma yaptığı sırada yan komşu tarafından saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Elindeki sopa ile Gülbahar Cevizci'in çocuklarına da saldırı anı kameralara yansıdı.

Gülbahar Ceviz bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs daha sonra elindeki sopa ile kadına daha sonra oğluna vuruyor. Şahsın kadını darp ederek yere fırlattığı görülüyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.

Sahibinin önünde çalmaya kalktı, kaza yapınca yakalanıp dayak yediRusya'da sahibinin önünde otomobili çalmaya çalışan soyguncu, birkaç metre ileride kaza yaptı. Sürücü ve beraberindeki kişiler, soyguncuyu araçtan indirerek dayak attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Bu sene üniversiteler açılacak mı?

Sıradaki Haber