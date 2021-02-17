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17.02.2021 - 02:26 | | AA

Beykoz'da olaylı gece! 1 kişi hayatını kaybetti

Beykoz'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beykoz'da olaylı gece! 1 kişi hayatını kaybetti

Merkez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir binadan çıkan İbrahim B. ve Halit K, hareket halindeki bir araçtan ateş açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beykozda olaylı gece 1 kişi hayatını kaybetti


Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede 2 tabanca ve mermi buldu.

Öte yandan açılan ateş sonucu caddede bulunan 2 otomobile de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Polis, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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