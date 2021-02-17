Beykoz'da olaylı gece! 1 kişi hayatını kaybetti

Merkez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir binadan çıkan İbrahim B. ve Halit K, hareket halindeki bir araçtan ateş açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.









Polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede 2 tabanca ve mermi buldu.

Öte yandan açılan ateş sonucu caddede bulunan 2 otomobile de kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Polis, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.