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08.07.2020 - 17:22 | | DHA

Beylikdüzü'nde iki genç kızın ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı!

İstanbul Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği pikabın çarptığı 2 genç kız hayatını kaybetti, pikapta bulunan 2 kişi yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü'nde iki genç kızın ölümüne neden olan sürücü alkollü çıktı!

Kaza, Gürpınar Mahallesi, Ömer Seyfettin Caddesi'nde dün akşam saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Aslan I.(21)'nin kullandığı 41 ACL 336 plakalı pikap, cadde üzerinde seyir halindeyken önce park halindeki otobüse sonrasında cadde üzerinde yürüyen 17 yaşındaki Büşra Nur Ülüslar ile 18 yaşındaki Sedef Yılmaz adlı iki genç kıza çarptı. Kazada, 2 genç kız ağır yaralandı. Araç sürücü Aslan I. ile yanındaki Ukrayna uyruklu arkadaşı Borys S. (21) kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

 

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Büşra Nur Ülüslar ile 18 yaşındaki Sedef Yılmaz hayatını kaybetti. Polis, bölgeyi güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri de kazayla ilgili çalışma yaptı.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Aslan I.'nın yapılan tetkiklerinde alkollü olduğu belirlendi. Aslan I., Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

 

Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada batan tekne ile ilgili 'Van Gölü’nde yasadışı düzensiz göçmenleri taşırken batan teknenin yeri, arama-kurtarma çalışmalarına katılan Deniz Kuvvetlerimize ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz tarafından 14.30 sularında 107 metre derinlikte tespit edildi' denildi.
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