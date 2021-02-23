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23.02.2021 - 11:21 | | DHA

Beylikdüzü'nde sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Beylikdüzü'nde iki saldırgan bir kişiyi bacaklarından silahla vurdu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Samet U. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Olay sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki saldırgan işine gitmek için evinden çıkan Samet U.(24)'nun yanına yaklaştı.

Beylikdüzünde sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Saldırganlar silahla Samet U. 'nun bacaklarına ateş etti. Yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, iki saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada silah seslerini duyan yaralı gencin yakınları da evden çıkarak olay yerine geldi. Yaralanan Samet U. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye götürüldü.

Beylikdüzünde sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin saldırganların yakalanması için başlattıkları çalışmalar sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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