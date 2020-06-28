Kaza, saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda BeylikdÃ¼zÃ¼ D-100 Karayolu AvcÄ±lar istikameti, Bizimkent KÃ¶prÃ¼sÃ¼ altÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Taha Ã‡'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 34 NA 0303 plakalÄ± hafif ticari araÃ§ seyir halindeyken Ã¶nÃ¼nde seyreden araÃ§larÄ± geÃ§mek istedi. Bu esnada sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hÃ¢kimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araÃ§ takla atmaya baÅŸlayarak yaklaÅŸÄ±k 100 metre sÃ¼rÃ¼klendi. Kazada 2 kiÅŸi yaralandÄ±.



Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lardan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Taha Ã‡. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken kazayÄ± hafif sÄ±yrÄ±klarla atlatan yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± AnÄ±l SarÄ±'nÄ±n ise tedavisi olay yerindeki ambulansta yapÄ±ldÄ±. Takla atarak yolda ters dÃ¶nen hafif ticari araÃ§tan sÄ±zan yakÄ±t yola aktÄ±. AraÃ§ Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, gÃ¶revliler yola saÃ§Ä±lan araÃ§ parÃ§alarÄ±nÄ± ve sÄ±zan yakÄ±tÄ± temizledi.











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"ARABALARA MAKASA GÄ°RECEKTÄ°K, GEÃ‡EMEDÄ°K"

Kazayla ilgili konuÅŸan AnÄ±l SarÄ±, "SaÄŸ ÅŸeritteydik, arabalarla makasa girecektik. Sinyalimizi vermiÅŸken geÃ§emedik. Araba toplayamayÄ±nca da takla attÄ±k. Direkt yolda takla atarak sÃ¼rÃ¼klendi" dedi.Â