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20.01.2021 - 11:11 | | DHA

Beyoğlu'nda büyük panik! Alevler yan binaya sıçradı

İstanbul Beyoğlu'nda iki katlı metruk bina yandı. Yan binaya sıçrayan alevler nedeniyle büyük panik yaşandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk bina küle döndü.

Beyoğlu'nda büyük panik! Alevler yan binaya sıçradı

Beyoğlu, Bedrettin Mahallesi Yaşmak Sıyıran Sokakta saat 09.15 sıralarında iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Alevler yan apartmana da sıçradı.

Apartman sakinleri kendilerini panikle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, metruk bina küle döndü. 

Alevlerin sıçradığı yan apartmanda da hasar oluştu. Yangının sıçradığı yan binada oturanlardan biri "Yangın çıkan binanın yan tarafından oturuyorum. Dumanlar balkonumuza kadar geldi. Ben de kedimi alıp, sokağa çıktım" diye konuştu.   Yangını gören Yavuz Gültekin, "Sırt çantalı 3 genç çıktı yanan binadan. Çıkıp bu tarafa doğru gittiler. İtfaiyeye haber verdik. Ben yukarıdan gördüm yangını." dedi.

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