Beyoğlu'nda motosikletle minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Beyoğlu Tersane Caddesi'nde saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen 34 YB 0376 plakalı minibüs ile 34 TN 0589 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucu savrulan motosiklet, yol kenarında kağıt toplayan Oruç S.'ye çarptı. Kaza sonrası vatandaşlar hemen müdahale ederken, olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. Kazada hafif yaralanan Oruç S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.