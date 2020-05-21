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21.05.2020 - 01:54 | | AA

Beyoğlu'nda olaylı gece! Önce vurdular, sonra kaçırdılar

Beyoğlu'nda tabancayla bacağından vurulan kişi, otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Müeyyedzade Mahallesi Hoca Ali Aralığı Sokağı'ndaki apart dairede, adının Burak olduğu belirtilen bir kişi, fuhuş yaptığı öne sürülen 2 kadınla buluştu.

Bir süre sonra daireye gelen 2 kardeş, aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan Burak adlı kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen ve bacağından silahla yaralanan Burak, ikinci katta bulunan dairenin penceresinden atladı.

Beyoğlunda olaylı gece Önce vurdular, sonra kaçırdılar


Dışarıda da bu kişiler tarafından darbedilen Burak adlı kişi, zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.

Evdeki 2 kadını ifadelerini almak için polis merkezine götüren ekipler, şüphelileri ve kaçırılan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

 

Kontrolden çıkan araç, bahçeye daldıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, 5 katlı apartmanın bahçesine girdi.
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