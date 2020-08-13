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13.08.2020 - 17:59 | | DHA

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm; evinde ölü bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda iki gündür haber alınamayan Erdinç Ünsal adlı kişi evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi, Türkgücü Sokak üzerinde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Erdinç Ünsal'dan 2 gündür haber alamayan komşuları oturduğu daireye giderek zile bastı. Ünsal'ın kapıyı açmaması ve daireden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. Erdinç Ünsal'ın salonda hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ünsal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Ünsal'ın vücudunda kan izlerine rastlandığı kaydedildi. 

Hayatını kaybeden 70 yaşlarındaki Erdinç Ünsal'ın mahallede hayvansever olarak bilindiği ve sokak hayvanlarını beslediği belirtildi. Ünsal'ın ölüm haberini alan komşularının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ünsal'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

 

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