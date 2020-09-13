13.09.2020 - 21:39 | | AA
Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın corona virüs testi pozitif çıktı
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan ve saat 17.30'da aldığım bilgiye göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testim pozitif çıkmıştır. An itibarıyla sağlık durumum iyi, moralim yüksek. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla." ifadesini kullandı.
Tokatt'ta otomobil baraj gölüne uçtuTokat'ın Almus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç Almus Baraj Gölü'ne uçtu. Suya gömülen araçtaki 4 kişi, bu sırada gölde bulunan balıkçı teknesindeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.