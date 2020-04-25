MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beyza İsminin Anlamı Nedir? Beyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
ABONE OL
25.04.2020 - 17:22 |

Beyza İsminin Anlamı Nedir? Beyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Derin ve özel anlamı ile beraber Beyza ismi Türkçede çok sevilen adlardan biridir. Ayrıca okunuş ve telaffuzu açısından da kulağa hoş gelen isimler arasında yer alıyor. Pek çok anne baba internet üzerinden bu isim hakkında bilgi alabilmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Beyza isminin anlamı nedir? Beyza ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Beyza İsminin Anlamı Nedir? Beyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Beyza Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş ve çok eski dönemlerden bu yana kullanılan isimlerden biridir. Aynı zamanda dini açıdan özel bir yere sahip olan isimler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Beyza ‘daha ak, çok beyaz’ anlamları taşıyor.

Beyza Ne Demek?

Beyza iki farklı anlam üzerinden ele alınan ve kız çocukları için kullanılan en güzel isimlerden biridir.

- Daha ak ve çok beyaz,
- Günahtan kaçınmış ya da günahla kirlenmemiş,

Böylesi özel ve derin anlamları sebebiyle anne ve babalar için kız çocukları adına verilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır. Bu isim genelde tek başına kullanılması ile beraber başka bir isimle yan yana getirebilmektedir.

Beyza Kur’an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular arasında kız çocukları için kullanmak isteyen anne babalar adına, Beyza isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Feyza adı Kur'an'da yer alır. Özellikle İslami anlamı noktasında günahtan kaçınmış veya günahla kirlenmemiş olarak yazılır. Yeni doğmuş olan minik yavrunuz için bu güzel ismi kullanabilirsiniz.

Sağlıkçı çiftten kızlarına pankartlı sürprizTekirdağ'da acil tıp teknisyenleri Hülya ve Ferit Karakaş çifti, koronavirüse karşı korumak için Edirne'deki akrabalarının yanına gönderdikleri kızları Asya'ya (7) kendisini çok özlediklerini göstermek için balon ve pankartla sürpriz hazırladı. Organizasyon firmasıyla anlaşan Karakai çifti, Asya'nın kaldığı apartman dairesinin balkonuna, balonlarla süsledikleri üzerinde 'Annen ve baban seni çok seviyor, prensesimiz Asya' yazılı pankart astırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beyza İsminin Anlamı Nedir? Beyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Beyza İsminin Anlamı Nedir? Beyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 8'inde hesaba yatacak

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

65 yaş üstüne hafta sonu sokak izni!

Muhammed İsminin Anlamı Nedir? Muhammed Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Muhammed İsminin Anlamı Nedir? Muhammed Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sıradaki Haber