Beyza İsminin Anlamı Nedir? Beyza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Beyza Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş ve çok eski dönemlerden bu yana kullanılan isimlerden biridir. Aynı zamanda dini açıdan özel bir yere sahip olan isimler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Beyza ‘daha ak, çok beyaz’ anlamları taşıyor.

Beyza Ne Demek?

Beyza iki farklı anlam üzerinden ele alınan ve kız çocukları için kullanılan en güzel isimlerden biridir.

- Daha ak ve çok beyaz,

- Günahtan kaçınmış ya da günahla kirlenmemiş,

Böylesi özel ve derin anlamları sebebiyle anne ve babalar için kız çocukları adına verilecek en güzel isimler arasında yer almaktadır. Bu isim genelde tek başına kullanılması ile beraber başka bir isimle yan yana getirebilmektedir.

Beyza Kur’an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular arasında kız çocukları için kullanmak isteyen anne babalar adına, Beyza isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Feyza adı Kur'an'da yer alır. Özellikle İslami anlamı noktasında günahtan kaçınmış veya günahla kirlenmemiş olarak yazılır. Yeni doğmuş olan minik yavrunuz için bu güzel ismi kullanabilirsiniz.