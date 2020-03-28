Bezmialem’den büyük destek!

Entübe sırasında hasta ve sağlık çalışanı arasında güvenlik mesafesini sağlayan ‘video laringoskop’ adlı bir cihaz var ancak, 6 bin dolarlık yüksek maliyeti nedeniyle her hastanede bulunmuyor.

‘Pratik ve ucuz’

Bu noktada 6 bin dolarlık video laringoskop aletiyle aynı işlevi gören mekanizmayı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Ekibi, kendi imkânlarıyla 600 TL’ye mal etti.

KOVID-19 salgınının özellikle sağlık çalışanları arasında yayılmasının temel sebebinin hastayla yakın temas olduğunu belirten Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi Tıbbi Direktörü ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, “Biz video laringoskop ile aynı işleme sahip bir mekanizma geliştirdik ve maliyeti çok büyük oranda düşürmüş olduk. Ürettiğimiz cihaz hem pratik hem kaliteli hem daha düşük maliyetli bir cihaz oldu” dedi.

Ayrıca bu işlem için bir mobil uygulamada geliştirdiklerini aktaran Ziyade “Bu cihaz, özellikle sağlık çalışanları arasında KOVID-19 gibi salgınların yayılmasını engellemek açısından oldukça önemli. Eğer hastalık ilerlerse diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de entübasyon süreci kaçınılmaz olacak. Bu nedenle şimdiden tedbirimizi almamız gerekiyor” diye konuştu.